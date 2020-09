"Un sodalizio tra Vasto e Bari in nome della comune devozione a San Nicola, del mare e dell'enogastronomia. Inviteremo il governatore della Puglia, Michele Emiliano, a firmare l'intesa". E' la proposta di Francesco Menna, candidato sindaco del centrosinistra, e Giacomo Delle Donne della lista civica Città Virtuosa.

Un'idea lanciata dai due candidati sul ristrutturato Belvedere di San Nicola, aggiungendo che "da qui partirà un percorso pedonale fino al mare. In collaborazione con l'Anas, attorno alla statale 16 realizzeremo dei micro-parcheggi in grado di garantire facile accesso a questo splendido tratto di costa vastese e un marciapiede sul lato costiero della strada, quello attiguo alla futura Via Verde della Costa Teatina, il tutto al fine di sviluppare la mobilità sostenibile, anche attraverso l'istituzione delle zone 50 e 70 e deviando i mezzi pesanti sulla variante alla statale 16 che verrà realizzata".