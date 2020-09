Si è conclusa oggi l’esperienza laboratoriale di visual food (disciplina culinaria di alta valenza pedagogica che coniuga l’estetica alla funzionalità, senza alterare il gusto rispettando l’etica del non spreco) degli alunni della IV D tempo pieno della scuola primaria "L.Martella".

"Il percorso guidato e coordinato dall’esperta visualfoodist Marcella Sigismondi, - spiegano dalla scuola - coadiuvata dalle insegnanti Tina D’Ambrosio, Leonora D’Orazio e Michela Schiavone e sostenuta dalla dirigente Maria Pia Di Carlo, ha offerto ai ragazzi la possibilità di conoscere gli alimenti nella loro forma, consistenza e provenienza e di trasformarli in modo creativo in un lavoro di cooperazione costruttiva, dove non è importante il prodotto finale, ma la modalità attraverso la quale si giunge al risultato. I laboratori inseriti nel contesto progettuale di conoscenza del territorio 'Vasto e dintorni' hanno offerto un’ulteriore possibilità di analisi delle risorse locali individuate nel corso della visita al mercato ortofrutticolo della città".