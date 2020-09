C'è anche un brano di Leano Di Giacomo nel nuovo disco di Valerio Liboni in uscita il prossimo 3 giugno. Il compositore vastese ha scritto insieme all'artista torinese la canzone "Faccio un salto all'Habana", con la musica di Marco Bonino. "Il testo è una provocazione - spiega Leano Di Giacomo -. Non è il sogno di una breve vacanza a Cuba, bensì il sogno di andarci in pensione, visto il costo della vita in Italia".

L'album ripercorre attraverso sedici brani la carriera artistica del batterista dei Nuovi Angeli. Questi i titoli e relativi compositori: Faccio un salto all’Habana (Bonino); La gioventù che se ne va (Bonino); Come il mare ( Bonino); Anna ti prego (Fregapane); Se lo vuoi (Bonino); Una lettera (Borgatta); Buon compleanno (Guglielminetti-Peretti); Se questo non è amore (Guglielminetti- Testa); Sto bene con te ( Guglielminetti); Io non so più cosa fare (Bonino); E muoviti un po’ (Avogadro-Riccobono); Amore delle distanze(Guglielminetti); Marmellata Jane(Riccobono); Magari poi (Liboni); Andiamo via ((Guglielminetti); Ho imparato a sognare (Negrita); E cambierà (Guglielminetti).

Arrangiamenti: Guido Guglielminetti, Marco Bonino, Silvano Borgatta.