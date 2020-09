Oltre 300 persone tra installatori termoidraulici, ingegneri termotecnici, architetti, imprese edili e amministratori di condominio hanno partecipato all’edizione 2016 del Professional day organizzato da Vemit Punto Clima presso il Centro Vacanze Poker di Casalbordino Lido. “Ogni anno questa azienda promuove un evento dedicato ai suoi clienti – spiega Alessandro Acquarola amministratore delegato di Vemit – con l’obiettivo di offrire dei servizi che vadano oltre il semplice aspetto del commercio. In questo momento è molto forte l’attenzione all’efficienza energetica e all’applicazione delle nuove normative. Siamo convinti di aver lasciato ai partecipanti un segno tangibile della nuova mentalità dell’azienda”.

Vemit, che ha superato la soglia dei 40 anni di attività, è sempre più orientata ai servizi, con la consapevolezza che in un mercato sempre più esigente c’è estremo bisogno di rinnovarsi e di formare i suoi operatori. Per questo l’azienda si sta trasformando aprendosi alla formazione dei suoi clienti, cercando di dare loro un valore aggiunto. La nostra parola d’ordine è servizi, sia formativi che informativi per i nostri clienti”.

Nella sua attività commerciale e formativa Vemit si rivolge principalmente ad installatori ed artigiani del settore dell’idraulica e della climatizzazione. Ma quest’anno, per la prima volta, sono stati programmati dei workshop per ingegneri, architetti e amministratori di condominio, figure sempre più coinvolte nell’affrontare le tematiche energetiche ed esserne responsabili.

Puntare sulla formazione per affrontare con consapevolezza le sfide di un mercato che cambia è quindi una priorità per Vemit. "Dal 2008 in avanti il mercato è sceso del 54%. La nuova edilizia si è bloccata ed oggi si tratta di un mercato di ristrutturazione e riqualificazione che, per le manutenzioni ordinarie, vale comunque 117 miliardi di euro in valore sul territorio italiano. La trasformazione della professione dell’idraulico è orientata a questo: non si aspetta più la chiamata del cliente per una semplice riparazione. Stiamo insegnando loro nuovi modi per approcciare un mercato in forte cambiamento, aiutandoli con corsi di formazione su preventivazione, marketing e controllo di gestione, argomenti che per il nostro settore qualche anno fa era impensabile. Per questo motivo a gennaio è nata una scuola di Formazione interna Vemit System Professional Area il cui fine è quello di contribuire a qualificare sempre più tutte le figure che operano nel nostro settore, e devo dire che dai primi mesi abbiamo riscontrato un’ottimo coinvolgimento e grande attenzione a questi temi".

Questa attenzione di Vemit alla formazione dei suoi clienti, artigiani e aziende di installatori, è anche a vantaggio degli utenti finali. “Oggi ci sono tanti obblighi di legge per l’idraulico e l’impresa di installazione. Il nostro consiglio è di rivolgersi a chi ha le certificazioni adeguate. Ad esempio è di otto mesi fa una norma che prevede una certificazione anche per chi monta gli apparecchi di condizionamento. Da gennaio 2017 ci sarà una norma che certificherà gli operatori sul gas. Ecco perché il consumatore finale deve stare molto attento, visto che rischia anche di suo: in caso di controlli il primo ad essere sanzionato è l’utente. Per questo il consiglio è di affidarvi a persone professionalmente valide e che abbiano i requisiti per fare ogni tipo di attività”.

Ed è con questi presupposti che Vemit si pone come un punto di riferimento sul territorio. “Siamo da sempre presenti e attenti a tutte queste esigenze Inoltre, negli ultimi anni, siamo entrati anche nel comparto estetico dell’edilizia con tutto ciò che riguarda rivestimenti, sanitari, arredo bagno, in questo settore già collaboriamo con architetti e interior designer in modo da soddisfare le esigenze dei clienti che vogliono riqualificare le proprie abitazioni".

Vemit Punto Clima

