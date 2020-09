L'Atletica Vasto ha stretto domenica scorsa un gemellaggio con l'associazione "Senza cemento" gruppo Running Walking di San Marco in Lamis. "Una particolare giornata di festa - raccontano i rappresentanti del sodalizio vastese - , con felici momenti di accoglienza, aggregazione e convivialità, le due società, infatti, hanno in comune non solo la passione per lo sport, ma anche la pratica continua dello star bene in salute a diretto contatto con la natura.

Una domenica particolarmente densa di appuntamenti quella che si è svolta all’interno della splendida cornice del Gargano: una camminata a sfondo naturalistico tra i sentieri del Bosco Difesa San Matteo, la visita spirituale al Santuario di Padre Pio e il momento turistico-culturale con le escursioni alla Grotta dell'Arcangelo e a Monte Sant'Angelo. Il pomeriggio invece si è aperto con un pranzo a base di prodotti tipici all’interno di un noto agriturismo, infine il gemellaggio è stato sancito con i discorsi ufficiali dei due presidenti, Silvana Critelli e Antonio Bonfitto e con il tradizionale scambio di gagliardetti e doni. Per l’Asd Atletica Vasto continua così la strada ormai intrapresa da qualche anno, un percorso fatto di socializzazione e collaborazioni organiche e sinergiche, da ricordare, infatti, anche il recente gemellaggio con il gruppo Running di Torremaggiore. In tal senso l’attività della società vastese si fa sempre più intensa, la consolidata e collaudata collaborazione con l’Avis Vasto realizzerà la giornata del donatore, denominata Walk for life che si terrà domenica 26 giugno e che culminerà con una salutare camminata nel centro storico di Vasto".