Grande emozione per i bambini della Sezione E - Scuola dell’Infanzia “S. Antonio” (Istituto Comprensivo 2 di San Salvo) che guidati dalle insegnanti Anna Nacci ed Angela Maglione, hanno vinto il primo premio nel concorso nazionale “Un ospedale con più sollievo” organizzato dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione.

Lo scorso 29 maggio, i bambini e le insegnanti della sezione E si sono recati a Roma all’ospedale Gemelli per la Cerimonia di premiazione. I bambini hanno sviluppato il tema del concorso “Un abbraccio, una carezza, un sorriso per alleviare il tuo dolore” realizzando un cartellone. Attraverso questo elaborato, le maestre e i bambini della Scuola dell’Infanzia hanno voluto portare un messaggio di gioia e “sollievo” a chi soffre.

Hanno rappresentato tutto ciò con dei simboli: la strada che rappresenta la vita, che anche se a volte tortuosa e piena di ostacoli, deve sempre tendere verso l’amore e la felicità. Il cuore, simbolo dell’amore, che in questo caso viene risvegliato da un abbraccio, una carezza ed un sorriso che a volte valgono più di cento parole. Tutto ciò è contornato da un giardino fiorito e da bambini che giocano, simboli di allegria e spensieratezza.

Gabriele Paolino della serie tv Un medico in famiglia ha premiato la sezione E leggendo la motivazione: "Per aver rappresentato il sollievo come un processo dinamico con una composizione plastica-pittorica e fotografica che avvolge come in un grande abbraccio di colori e di simboli, di speranza e amore la tortuosa strada grigia della sofferenza che culmina in un grande sorriso e contatto umano".