Primo obiettivo raggiunto. È un cammino fin qui entusiasmante quello delle ragazze della BCC San Gabriele alle Finali Nazionali Crai under 16. La squadra allenata da Maria Luisa Checchia ha centrato, con tre vittorie, il passaggio del primo turno della competizione giovanile in corso in Salento (Lecce e dintorni) conquistando così un posto tra le migliori 16 squadre under 16 d'Italia.

La San Gabriele ha esordito ieri battendo senza intoppi la Myamy Cenide Reggio Calabria (3-0 con ottimi parziali). Altro 3-0, questa volta più combattuto, questa mattina contro le pari età del Volley Friends Roma. A quel punto le vastesi sono scese in campo contro la Foppapedretti Bergamo in un match che metteva in palio il primo posto nel girone di qualificazione. Contro una formazione che ha potuto pescare in un territorio esteso, contro la formazione giovanile di una società di serie A, le under 16 vastesi hanno saputo giocare al meglio andando a conquistare una preziosa (e potremmo dire storica) vittoria al tie break. Grande gioia per il risultato ottenuto ma concentrazione massima per il prosieguo del torneo, stancante dal punto di vista fisico e mentale.

"Ora ci aspettano altre tre sfide difficili - spiega Maria Luisa Checchia a Zonalocale.it -. Sono contenta per i risultati di questi giorni ma consapevole che dovremo continuare a giocare con la stessa grinta e intensità perchè andando avanti il livello si alza ulteriormente". Primo banco di prova sarà la sfida contro il Progetto Volley Orago/Visette, la cui formazione under 14 ha appena conquistato il titolo italiano nelle finali nazionali di Vasto. E poi, venerdì 3 giugno, doppia sfida contro Volley Livorno e Asd Rota San Lorenzo Mercato San Severino.