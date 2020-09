Partenza questa mattina alle 6 davanti alla chiesa di San Michele e rotta verso Saint Tropez. Quattro soci del Vespa Club Vasto parteciperanno ai Vespa World days 2016 che si svolgeranno nella località costiera francese dove arriveranno dopo due giorni di viaggio. A rappresentare il sodalizio biancorosso sono il veterano Pierino Santoro, Roberto Gualà, Lino Arditelli e, più giovane del quartetto, Marco Barone.

Saranno due giorni di viaggio, con tappa intermedia a Marina di Massa, dove si fermeranno stasera, in cui percorreranno circa 2500 km. in sella alla Vespa prima di arrivare a Saint Tropez dove incontreranno gli altri vespisti provenienti da decine di Paesi. A salutarli, questa mattina, c'era anche il presidente del Vespa Club Vasto, Massimo Altieri, che ha fatto loro l'in bocca al lupo raccomandandosi di vivere questa esperienza nel segno dell'amicizia e della condivisione della passione per la Vespa.