I bambini della scuola dell'infanzia di Monteodorisio alle prese...con la filosofia. Si è concluso nei giorni scorsi, con la proposta del Mito della caverna di Platone, adattata per i bambini dalla prof.ssa Rosa Cavalletti, il progetto condotto dall'insegnante Raffaela Onesi e fortemente voluto dalla dirigente dell'Istituto Comprensivo di Monteodorisio, Concetta Delle Donne, per avviare sperimentalmente un lavoro di familiarizzazione con la filosofia fin dalla scuola dell'infanzia.

"Partendo da brevi racconti e novelle - spiegano le insegnanti - , i bambini hanno di fatto affrontato temi di rilevanza filosofica, utili ad avviare la riflessione. Grazie ad una serie di proposte di discussione e di esercizi i bambini hanno esercitato l'interrogazione e il confronto su tematiche specifiche. L'incontro conclusivo con l'esperta ha dato ragione alla pedagogia dell'ascolto: dobbiamo essere convinti che sia possibile ed utile parlare con i bambini, anche molto piccoli e non solo parlare a loro. I bambini hanno fatto gruppo con la professoressa Cavalletti e fatto filosofia in un mondo piccolo come un'aula ma grande come una comunità di ricerca".