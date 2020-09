Ultimo appuntamento della stagione 2015/2016 per l'Edicola del Bar Walter, il format di Zonalocale.tv dedicato ai protagonisti dello sport del nostro territorio. E, per chiudere nel migliore dei modi la stagione, sono venuti a trovarci tre ospiti di "serie A" che, conclusi i rispettivi campionati, si stanno godendo le meritate vacanze dopo mesi di allenamenti e partite ad alto livello.

Iniziamo con Roberto Inglese, attaccante del Chievo Verona, protagonista di un'ottima stagione con la maglia gialloblu nella massima serie. Siamo passati poi al basket con Davide Parente, anche lui reduce da una stagione positiva nella Npc Rieti in serie A2. E, per chiudere, il più giovane di questo terzetto: Giuseppe Di Risio, giocatore del Città di Montesilvano calcio a 5 con cui quest'anno ha esordito nella serie A1 di futsal.

Si chiude così la terza stagione dell'Edicola del Bar Walter che, ogni lunedì, ha raccontato le gesta di atleti e squadre di tutte le discipline del Vastese. Non mancherà certamente lo spazio per lo sport anche nei mesi estivi e chissà che non ci sia spazio anche per qualche puntata speciale.