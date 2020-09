AGGIORNAMENTO ORE 17 - Sono due le pattuglie dei carabinieri intervenute ieri notte evitando il furto di gasolio. Come ricostruisce la Compagnia di Vasto: "I tre malviventi, di nazionalità rumena, successivamente identificati in Plescan Costel di 35 anni, Closca Ionel di 37 anni e Comardisci Sile Marian di 30 anni, tutti residenti a Vasto, già noti alle Forze dell’Ordine, erano riusciti ad introdursi all’interno dell’impianto, dove al momento si trovava solo un sorvegliante, per impossessarsi del gasolio presente nei serbatoi delle autocisterne ivi parcheggiate.

I rumori provocati inavvertitamente dai tre rumeni hanno però messo in allarme il guardiano che, resosi conto della presenza dei tre individui, ha subito chiamato il 112. In pochi minuti sul posto sono piombate le gazzelle dei Carabinieri che, grazie alla perfetta conoscenza del territorio, hanno subito precluso ai ladri le due possibili vie di fuga. I rumeni, vistisi ormai in trappola, hanno provato a creare un diversivo gettando a terra il gasolio che avevano travasato dai serbatoi delle cisterne ma questo non è bastato loro ad evitare le manette. Tratti in arresto con l’accusa di furto aggravato in concorso i malviventi, su disposizione dell’A.G., sono stati posti agli arresti domiciliari e, questa mattina, al termine del processo con rito direttissimo nel corso del quale è stato convalidato l’arresto operato dai Carabinieri, i tre rumeni sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Parte della refurtiva, rappresentata da 80 litri di gasolio, è stata recuperata dagli uomini dell’Arma mentre il resto del carburante è andato perduto durante il tentativo di fuga dei ladri".

