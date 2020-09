Ci sarà anche Douglas Scarlato ai Campionati Italiani juniores che si terranno l'11 e 12 giugno a Bressanone. Nella sua specialità, gli 800 metri, potrà giocarsi il titolo italiano contro i migliori podisti d'Italia.

Il giovane atleta vastese, tesserato per l'Aterno Pescara, ha staccato il biglietto per la manifestazione tricolore in occasione dei Campionati regionali del Lazio che si sono disputati domenica a Rieti, chiudendo i due giri di pista in 1'56''14, tempo valido per la qualificazione. Soddisfatto il suo allenatore, Alessandro Brattoli, che lo segue ormai da diversi anni e che ora lo sosterrà nella preprazione alla manifestazione di Bressanone.

Soddisfazione anche per la sua società di appartenenza e per tutto il mondo podistico vastese che segue con attenzione il percorso di crescita di questo giovane talento della corsa e che farà il tifo per lui nella competizione nazionale juniores.