Martedì 31 maggio il Laboratorio ArtiBus di Vasto organizza una colorata esposizione di fine corsi presso la sede di Via Messina 2. Protagonisti assoluti dell’evento sono i bambini ed i ragazzi che, a partire dallo scorso autunno, hanno vissuto intense esperienze di creatività artistica sotto la guida di Bruno Scafetta (XVII edizione di attività). Sia gli allievi della sezione pluridisciplinare "Mondo a colori", di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, sia quelli partecipanti alla "Piccola Accademia delle Belle Arti", dai 12 anni in su, possono ammirare il frutto del loro lavoro e farlo conoscere ad amici e parenti. Per tutti il Laboratorio prevede, inoltre, una simpatica merenda conviviale.

Portati a termine i progetti con le scuole, ArtiBus ha già stilato un ricco calendario di appuntamenti estivi ispirati alla mostra "Tempi adulti" ("IncontrArti 2016. Le Proposte del Premio Vasto", 29 maggio-3 luglio, Scuderie di Palazzo Aragona). Info: www.laboratorioartibus.it.