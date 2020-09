Parla marchigiano l’edizione 2016 della “Festa della pallavolo e del calcio a 5”, disputata lo scorso fine settimana a San Salvo e Vasto. In entrambi i tornei in programma, infatti, la vittoria è stata appannaggio dei porta colori del Cral farmaceutici Angelini di Ancona. La manifestazione sportiva, inserita nel quadro delle attività del Comitato Regionale Abruzzo dello CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), è stata organizzata dal Cedas Sevel (Giuseppe e Walter Di Gregorio, Giuseppe Vaccaro, Fabio Rosato) con il prezioso aiuto dei dirigenti marchigiani Domenico Spina e Morris Giuliani. Oltre cento gli atleti impegnati nelle competizioni in rappresentanza di sei realtà aziendali provenienti dalla Campania, dal Molise, dalle Marche, dal Lazio e dall’Abruzzo.

Nel torneo di calcio a 5, al termine del girone all’italiana che ha visto confrontarsi le cinque squadre partecipanti, si è registrato il netto successo della formazione anconetana. Alle loro spalle la forte rappresentativa della FCA G.B. Vico di Pomigliano d’Arco ha preceduto i padroni di casa della Sevel che hanno così conquistato un buon 3° posto. Cedas FCA Termoli e Cedas FCA Pratola Serra hanno chiuso rispettivamente al 4° e 5° posto.

Nella pallavolo aziendale il successo del Cral Angelini è stato, invece, soffertissimo. La squadra del Cedas Sevel Atessa (Paride Mancini, Michele Santangelo, Ottavio Franciotti, Stefano Bevilacqua, Vincenzo Spadano, Valentina Di Camillo), infatti, ha lottato fino all’ultimo pallone del terzo e decisivo. Il risultato finale 2 a 1 con i parziali di 25/22, 24/26, 15/13 testimonia il grandissimo equilibrio e la forza di entrambe le protagoniste di una finale di altissimo livello. Al terzo posto i romani della FAO, che hanno superato il Cedas FCA Termoli plant nella finale di consolazione. Al 5° posta il G.B. Vico di Pomigliano d’Arco che ha superato nella finalina di consolazione la FCA di Pratola Serra.

Nel corso della cerimonia di premiazione Walter Di Gregorio che, in qualità di Segretario del Cedas Sevel ha coordinato tutti gli aspetti organizzativi, ha consegnato riconoscimenti a Domenico Spina, Morris Giuliani, Giovanni Mascambruni ed al prof. Enzo Menna, direttore del centro sportivo San Gabriele, per l’importante contributo dato alla riuscita della manifestazione. Un premio è stato assegnato anche agli arbitri: Massimiliano Farfallini e Josè Ramundo (calcio a 5); Federica Iacovelli, Michelangelo Manes, Daniele Palumbieri, Andrea Di Gregorio e Giuseppe Di Gregorio (Pallavolo). I riconoscimenti individuali per il calcio a 5 sono andati: al capo cannoniere Nicolae Radu (Diamante costruzioni), al miglior portiere Antonio Porporato (Cedas FCA Termoli Plant) e Giuseppe Vaccaro – Cedas Sevel- per il fair play.

“E’ stata veramente una bella festa dello sport amatoriale – Spiega Di Gregorio -. Ne siamo molto orgogliosi e felici perché oltre ad aver giocato a pallavolo e a calcetto divertendoci, abbiamo raccolto fondi per la nostra iniziativa di solidarietà. Come accade da molti anni – chiosa – ogni atleta, dirigente ed accompagnatore, ha versato una piccola somma che è stata devoluta alla Onlus Giacomo Sintini, creata dal campione di pallavolo per aiutare i giovani ammalati di tumore”.

