I bambini della scuola dell'infanzia San Michele, della Nuova Direzione Didattica di Vasto, sono diventati i cittadini del "Paese di Riciclandia". Lo spettacolo è stata la conclusione del progetto sulla conoscenza del territorio e il rispetto dell'ambiente, secondo quanto provisto dalla programmazione d'Istituo e di Plezzo.

"I momenti vissuti durante l’uscita didattica presso la Riserva Naturale di Punta Penna - spiegano le insegnanti della scuola - sono risultati altamente stimolanti e hanno dato la giusta spinta e motivazione alla realizzazione dello spettacolo. I bambini con canti, dialoghi e la loro partecipazione attiva e gioiosa sono riusciti ad interiorizzare e trasmettere un messaggio che va insegnato già dai primi anni e coltivato per tutta la vita: Amica terra, Pianeta mio, non ti preoccupare perchè ci pensero io gridando a gran voce non si può aspettare, serve il nostro aiuto: c'è la Terra da salvare!".

A conclusione della recita sono stati salutati i bimbi di 5 anni, i quali hanno ricevuto il Diploma "a riconoscimento del periodo e del lavoro svolto nell’arco dei tre anni della Scuola dell’Infanzia", come sottolineato dalla Dirigente Scolastica Nicoletta Del Re nel suo saluto ai bambini, ai genitori e ai docenti della scuola.