"Aiutaci a salvare e valorizzare il nostro patrimonio pubblico, archeologico, storico, architettonico e culturale. Salviamo e valorizziamo la nostra San Salvo".

È l'appello dell'amministrazione comunale di San Salvo che ha sposato il progetto del governo "bellezza@governo.it": "150 milioni di euro per recuperare i luoghi pubblici di valore culturale dimenticati, quindi da recuperare, ristrutturare o reinventare per il bene della collettività o un progetto culturale da finanziare".

Oggi, 31 maggio, è l'ultimo giorno disponibile per inviare segnalazioni all’indirizzo di posta elettronica bellezza@governo.it. "È sufficiente indicare il bene da salvare – spiega il Comune – non dimenticando di indicare il Comune di San Salvo sito nella provincia di Chieti in Abruzzo e le motivazioni della segnalazione. Per San Salvo l'indicazione è per: cripta di San Giuseppe, Chiesetta di San Rocco, area archeologica di via San Rocco, acquedotto romano o parco archeologico del quadrilatero e altre eventuali. Una commissione ad hoc stabilirà a quali progetti assegnare le risorse. Il relativo decreto di stanziamento sarà emanato il 10 agosto 2016".