Applausi per la giovanissima tennista Anna Tambelli che si è laureata campionessa regionale under 10. Durante la scorsa settimana sono stati i campi in terra rossa del Circolo Tennis Vasto "A.Boselli" ad ospitare i campionati giovanili abruzzesi under 10, under 11 e under 12. Una competizione che ha visto i giovani talenti della racchetta sfidarsi all'ultimo colpo per conquistare la vittoria finale. L'organizzazione è stata curata al meglio dal circolo presieduto da Eugenio Spadano. "Era un evento che mancava da tempo a Vasto - sottolinea la dirigenza del CT Vasto - e testimonianza ne è stata la massiccia presenza di appassionati che si sono recati presso i campi per assistere agli incontri".

Soddisfazione per l'esito della manifestazione ma soprattutto per il risultato di Anna Tambelli (classe 2007), seguita anche in questa occasione dal maestro Danilo Licitra, che si è aggiudicata il titolo battendo in finale Sofia Pirozzi (classe 2006) del Circolo Tennis Pescara. "Questo importantissimo risultato - commentano dal circolo vastese - giunge al termine di una settimana entusiasmante per il Circolo Tennis A.Boselli che negli ultimi tempi ha avviato una riorganizzazione e un potenziamento dell’attività della propria scuola. La stessa Anna Tambelli si era gia assicurata il Trofeo Kinder nella tappa di Campobasso; stesso risultato anche per Riccardo Vicoli (2004) che ha conquistato il Trofeo Kinder a Grottammare. Nel Torneo Kinder di Campobasso ottimo secondo posto anche per Michele Prisciantelli (Under 10)".