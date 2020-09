La musica come strumento per veicolare un messaggio importante come quello della sicurezza sul lavoro. È stata questa la scelta fatta per chiudere la campagna "Di sicurezza...virtù" che per un mese ha affrontato il tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Iniziativa promossa nel Vastese dal Teamservice e realizzata in collaborazione con la redazione di Zonalocale.it incontrando aziende del territorio che sono virtuose in tema di sicurezza. Sabato scorso, in piazza Pudente, la parte più gioiosa del progetto, con decine di studenti della scuola media Salvo d'Acquisto di San Salvo e del Liceo Musicale di Vasto che hanno dato vita ad un originale flash mob a tempo di musica [LEGGI].

Nei video la registrazione integrale del flash mob e le interviste ad alcuni dei protagonisti della campagna "Di sicurezza...virtù".