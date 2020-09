È stata ritrovata a San Salvo Marina la ragazzina di 16 anni che era scomparsa lo scorso 8 aprile da Succivo (in provincia di Caserta). La giovane si era allontanata volontariamente da una comunità dell'Aversano. Da quel momento non si avevano più notizie sullla sua sorte. Il caso era approdato anche in tv in una recente puntata del programma di Rai 3 "Chi l'ha visto".

La ragazzina è stata rintracciata nella località balneare sansalvese in buone condizioni di salute dai carabinieri di Vasto in stretta collaborazione con i militari di Marcianise. Non si conoscono le motivazioni della fuga, né si sa se in questo lasso di tempo è stata sempre a San Salvo Marina. Ora la 16enne è stata affidata a una comunità della provincia di Chieti.