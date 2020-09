Il 26 maggio gli iscritti del circolo del Partito Democratico di Cupello, alla presenza di Sergio Di Ninni e del coordinatore territoriale Gennaro Luciano, hanno eletto il nuovo direttivo.

L’assemblea ha confermato Antonella Di Fabio segretaria di circolo e ha nominato Carlo Silvestri alla carica di presidente. Gli altri componenti del direttivo sono stati individuati nelle persone di Angelo Pollutri e Giuliano Tambelli (membri di diritto in qualità di consiglieri comunali), Giulio Pasquale, Giuseppe Di Francesco, Maria Pia Stanisci, Graziano Gattone, Pierantonio Brognoli, Tullio Cardarella, Luigi Bellano e Nicola Pascucci. A breve il nuovo presidente convocherà il direttivo per procedere all’elezione delle cariche di vicesegretario, responsabile organizzativo e responsabile economico. Nei prossimi giorni il circolo si attiverà per allestire un banchetto per la raccolta firme nell’ambito della campagna del Partito Democratico per il “sì” al referendum costituzionale del prossimo autunno. L’assemblea degli iscritti si è anche espressa favorevolmente alla costituzione del comitato “Basta un Sì”.

"Con l’elezione – spiega il partito – del nuovo direttivo il circolo cupellese del Partito Democratico conferma di voler proseguire sulla strada del dialogo e dell’apertura ai giovani per ridare a Cupello una seria e coraggiosa prospettiva di centrosinistra".