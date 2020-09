Termina come meglio non poteva andare la stagione degli Amatori dello Sporting San Salvo. Sul campo di Sant'Anna di Chieti i sansalvesi si sono laureati campioni regionali per la categoria Amatori dilagando contro il Real Pizzodeta (San Vincenzo Valle Roveto).

Finale dal risultato tennistico: 8 a 2. Protagonista della giornata Nicolino Cilli autore di ben 4 reti; gli altri gol – nel conto anche un autorete – sono stati messi a segno da Graziano De Santis, Gaetano Santamaria e Giuseppe Turchi (reti avversarie di Balzani e Ranieri).

Lo Sporting diventa così campione regionale dopo tre anni dalla nascita; il 15 maggio scorso la vittoria nella finale provinciale contro i Compari Vasto. Grande la soddisfazione per Nicolino Cilli, presidente della società: "Davvero un bell'anno, bravi tutti. Lavorare per loro è un piacere".