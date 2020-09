La città di San Salvo si è stretta oggi attorno alla famiglia di Luciano Antonini, il 40enne deceduto circa due settimane dopo una caduta dalla moto [LEGGI]. Il feretro è partito dalla sala parrocchiale di via Trignina, dove in questi giorni si è tenuta la veglia, per recarsi nei pressi dell'abitazione in via Montenero. Qui, ad attenderlo c'erano i tanti amici del Circolo Ippico Sansalvese e della Horse Men Team molti dei quali a cavallo con il lutto al braccio. Quella per l'ippica era una delle grandi passioni di Luciano che ha dato vita nel corso degli anni a tante iniziative di solidarietà. Anche i due figli hanno seguito il feretro a cavallo, fino in piazza San Vitale. Qui è stato il gruppo degli alpini ad accompagnare la bara sin dentro la cattedrale.

Centinaia i cittadini e i conoscenti accorsi per dare l'ultimo saluto a Luciano: una testimonianza dell'affetto per una grande persona andata via troppo presto.

FOTO REDAZIONE ZONALOCALE