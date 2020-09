Insieme a scuole del Trentino, Sicilia, Toscana e Puglia, l'Istituto Comprensivo 2 di San Salvo è stato protagonista del concorso nazionale "I colori della vita", presso il Museo della Memoria a San Giuliano di Puglia.

"Il concorso, incentrato su un'azione ad alta valenza educativa tesa a fare memoria del tragico evento sismico del 31 ottobre 2002, - spiegano dall'Istitoto - per quest'anno scolastico ha avuto come tema 'Sotto lo stesso cielo...' ispirato alla costruzione di un futuro diverso, dove ognuno nella propria quotidianità è impegnato ad affermare il valore della fratellanza universale, che accoglie ogni diversità. Tra le diverse scuole provenienti da tutta Italia, l'Abruzzo è stata orgogliosamente rappresentata e premiata con l'elaborato grafico pittorico realizzato da Giovanna Alfano e Federica Rossi, alunne della classe quinta della primaria Via Verdi. Le alunne attraverso il loro elaborato hanno espresso la volontà e il dovere nel partecipare a costruire un mondo migliore, nel rispetto di tutti, caratterizzato dall'accoglienza, la fratellanza e il bene comune".