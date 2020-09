Tutto pronto a Fresagrandinaria per la tradizionale festa in onore di Sant'Antonio di Padova in contrada Guardiola. I festeggiamenti iniziano mercoledì primo giugno con la Santa Messa al mattino seguita dalla processione fino al santuario in riva al fiume Treste per poi continuare fino a sera.

Il 2 giugno prevista la celebrazione della Festa della Repubblica con l'esibizione in serata del coro degli Alpini di San Salvo diretto dal maestro Michelangelo Mucilli.

IL PROGRAMMA

1 GIUGNO

Ore 7.30 - Apertura festa con fuochi pirotecnici

8 - Santa Messa, Chiesa Madonna delle Grazie. Seguirà processione con reliquia fino alla Chiesa di Sant'Antonio

9 - Inizio distribuzione dei panini benedetti

11 - Santa Messa e processione accompagnata dalla banda musicale di Tufillo

12.30 - Fuochi pirotecnici

16 - Giochi popolari presso la Chiesa di Sant'Antonio

18.30 - Santa Messa

21 - Spettacolo musicale Luciano Gentili "Lu paparone Liveshow tour"

23.45 - Fuochi pirotecnici della ditta Butterfly Fireworks

2 GIUGNO - FESTA DELLA REPUBBLICA

18 - Santa Messa presso Chiesa di Sant'Antonio

21 - Esibizione del coro degli Alpini di San Salvo diretto dal maestro Michelangelo Mucilli