Costerà 300mila euro, al netto di un ribasso d'asta del 31%, la bonifica dell'ex discarica abbandonata lungo il costone orientale di Vasto, ad alcune centinaia di metri da via Lota e via Cardone, nella parte alta della città. La discarica fu realizzata nel 1993 in concomitanza con una crisi dei rifiuti, poi fu chiusa e mai bonificata per 23 anni.