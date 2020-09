"Il Consorzio Vivere Vasto Marina esprime grande soddisfazione per l’installazione di una postazione di prelievo contanti ATM nel punto informazioni turistiche di Vasto Marina. A seguito dei 2 avvisi pubblici emessi da Comune di Vasto, entrambi andati deserti, grazie alla disponibilità del Comune di Vasto e l'impegno del nostro Consorzio Commerciale un indispensabile servizio torna nel centro di Vasto Marina".

Così dall'associazione di categoria, che spiega: "Dopo l’assegnazione in comodato d’uso dell’apposito vano creato per l’installazione del punto bancomat, Il Consorzio ha siglato un accordo con la filiale italiana della società americana Euronet Worldwide, leader mondiale nei servizi di pagamento elettronici. Continuando sul solco tracciato già da tempo della collaborazione con l’ente pubblico, i consorziati sono ben lieti di poter offrire ai turisti e alla comunità di Vasto Marina un servizio fondamentale, che mancava nella zona centrale della Marina ormai da troppo tempo. Una soluzione efficiente ed ottimale, trovata in tempi rapidi, che potrà soddisfare un bacino di utenza che, dati ABI alla mano, risulta essere uno dei primi in Abruzzo per prelievi con carte di credito estere. L' ATM accetta tutte le carte di credito italiane ed estere. Si potrà prelevare senza nessun costo aggiuntivo, se non quello stabilito dalla propria banca di emissione della carta. Il Bancomat comunica in 7 lingue, ed effettua conversione immediata nella valuta di chi effettua il prelievo".