Un pomeriggio all’insegna del ricordo, del divertimento e dell’emozione per onorare Ignazio Rullo, ex responsabile dell'ufficio servizi del Comune di Vasto, giocatore e presidente della società calcistica amatoriale vastese Il Golfo Calcio. A due anni di distanza dalla sua scomparsa, gli amici, i familiari e le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, si sono date appuntamento alla Stadio Aragona di Vasto per scendere in campo e giocare insieme.

Al termine delle gare è stata consegnata una targa di riconoscimento alla moglie di Rullo, Margherita, alla sorella e alle figlie Alessia, Laura e Mariana che, visibilmente commosse, hanno ringraziato tutti i presenti. “Siete voi a tenere in vita mio padre ed il suo amore per le attività sportive- ha detto una delle figlie, Alessia- ed è per questo che noi non smetteremo mai di ringraziarvi. Proprio in questo momento lo sento più vicino che mai. Riesco quasi a sentire il suono del suono telefono squillare e se mi giro a guardare il cielo, per un attimo è come se riuscissi a rivedere il suo sorriso. Vi ringrazio per tutto quello che state facendo. Le vostre vittorie ma soprattutto il vostro impegno in campo, rispecchiano la filosofia di vita di mio padre e del suo modo di vivere”.

In precedenza anche le parole di Franco Di Conca avevano fatto emozionare i presenti: “Te ne sei andato due anni fa lasciando un vuoto enorme a Vasto- ha detto- ma il tuo ricordo resterà sempre vivo in tutti noi. La tua generosità, il tuo spirito di sacrificio, impegno e dedizione alle cose che amavi e per le quali avevi passione, hanno contraddistinto il tuo essere. Per noi è un onore portare avanti la squadra che ci hai lasciato in eredità e ci impegneremo per ottenere i migliori risultati possibili”. Infine le parole dell’amico di Rullo, Carlo Troilo, a chiudere il pomeriggio di ieri.