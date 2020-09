"Lasciamo che siano i fatti a parlare". E' lo slogan stampato sul manifesto esposto ieri sera da Unione Per Vasto per rivendicare ed elencare in quel manifesto "solo alcune delle opere realizzate dall'amministrazione Tagliente".

Vernissage in piazza Diomede per la lista del movimento politico di cui è leader l'ex sindaco di Vasto, alla presenza dell'attuale aspirante alla carica di primo cittadino, Massimo Desiati, vincitore delle primarie di coalizione cui ha partecipato, il 13 marzo scorso, lo stesso Tagliente.

A presentare uno a uno i candidati e a sollecitarli a raccontare se stessi e i motivi che li hanno spinti a correre per un posto in Consiglio comunale è stato il giornalista Orazio Di Stefano. Al termine delle presentazioni, ha preso la parola Desiati.

Il leader della coalizione centrodestra-movimenti civici sarà impegnato oggi pomeriggio in un comizio a Vasto Marina dove, in piazza Rodi, alle ore 19, parlerà dei suoi progetti per il turismo e gli eventi. Il discorso di Desiati è atteso anche perché ieri l'ex assessore regionale è stato attaccato da Francesco Menna: il candidato sindaco del centrosinistra ha tenuto ieri sera un comizio in piazza Pudente.

I candidati - Ecco la lista dei candidati consiglieri di Unione per Vasto:

Tagliente Giuseppe

Baccelli Luigi

Baiocco Luigi

Bastonno Ornella Michelina

Canci Francesco Paolo

Cappa Alessandra

Carpi Dante

Covella Gabriele

Di Fonzo Barbara

Di Paolo Giuliana

D’Ugo Gabriele

Gambuto Nicandro Antonio Primiano

Giancola Angelo Marino

Innocenzi Lucilla

Lazar Irina Illona

Marchesani Michele

Massone Michele

Miscione Claudio

Naglieri Michele

Notarangelo Michele

Orsini Anna Maria

Pracilio Luana

Sisti Piero

Tascione Arnaldo