Sono le ragazze del Progetto Volley Orago/Visette a conquistare il titolo italiano under 14 di pallavolo nelle Finali Nazionali giovanili Crai 2016. La squadra lombarda ha vinto la finalissima contro il Volleyrò Casal del Pazzi che ha chiuso la settimana di incontri disputati tra Vasto (Palestra Salesiani e Centro Sportivo San Gabriele), San Salvo (Palazzetto di Via Verdi) e Cupello (Palazzetto di via De Gasperi). A promuovere l'evento tricolore è stato il comitato organizzatore coordinato da Dario Da Roit, con il comitato regionale Fipav Abruzzo guidato dal presidente Fabio Di Camillo, e la collaborazione delle tre amministrazioni comunali coinvolte.

Ben 28 le squadre provenienti da tutte le regioni italiane che si sono date battaglia all'ultimo punto per la conquista della vittoria finale. Oggi, nelle sfide decisive, la Uyba Futura Giovani Busto Arsizio ha conquistato il terzo posto ai danni del Volley Arno Montevarchi. L'accesa finalissima nell'impianto di via Santa Caterina da Siena, con una straordinaria cornice di pubblico sugli spalti, ha visto partire meglio le laziali, che si sono aggiudicate il primo set. Poi, però, la squadra di coach Bruini ha ritrovato compattezza e non ha lasciato scampo alle avversarie. E così, all'ultima palla messa a terra dall'Orago è inziata la festa di ragazze, tecnici e dei tanti genitori che hanno accompagnato la spedizione. Onore alle vincitrici ma anche alle sconfitte che, dopo un anno di sacrifici, sono giunte a disputare la finale nazionale vedendo solo all'ultimo spegnersi il sogno di conquistare il tricolore. È stata comunque una bella giornata di sport, con decine di ragazze insieme sul campo (anche questo tricolore) ad abbracciarsi e farsi i complimenti a vicenda.

A chiudere la giornata la premiazione, da parte dei rappresentanti federali e degli amministratori locali, delle 16 squadre giunte alla fase e delle migliori giocatrici del torneo. Come miglior palleggiatrice è stata scelta Sofia Monza, del Futura Volley Busto Arsizio; Linda Nwakalor, del Volleyrò Casal de Pazzi, ha ricevuto il premio come miglior opposto; il capitano dell'Orago, Sophie Blasi, è stata nominata migliore schiacciatrice. Da parte di Da Roit e Di Camillo i complimenti a tutte le delegazioni che hanno dato vita ad un torneo entusiasmante e che ha messo in luce tanto talento e grinta da parte delle giovani che rappresentano il futuro della pallavolo italiana. Da parte loro anche un ringraziamento alle amministrazioni comunali di Vasto, San Salvo e Cupello, agli sponsor che hanno sostenuto l'iniziativa, alla Croce Rossa e alla Protezione Civile, che hanno garantito assistenza e a tutte le persone che in questi giorni si sono date da fare per la buona riuscita delle Finali Nazionali.

Finale 1°-2° posto: Progetto Volley Orago - Volleyrò Casal de Pazzi 3-1 (24-26/25-16/25-21/25-18)

Progetto Volley Orago/Visette: Zech, Blasi, Aliata, Purashaj, Vannini, Pasquno, Magazza, Badalamenti, Tellone, Vecchiatti, Frigerio, Di Nunno. Allenatore: Bruini - 2° Allenatore: Bardelli

Volleyrò Casal de Pazzi: Valoppi, Carbone, Voci, Garofalo, Licata, Terracini, Mastrocinque, Guiducci, Armini, Consoli, Nwakalor, Nuzzo. Allenatore: Giovannetti - 2° Allenatore: Mineo

1° Arbitro: Di Virgilio (Pescara) - 2° Arbitro: Di Scipio (Potenza)