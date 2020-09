"Viva Sofia!" è un Corso di Primo Soccorso e Rianimazione Polmonare di Base organizzato dai Lions che ha lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita in attesa dell'arrivo del personale del 118 e dedicato a Sofia, una bambina di Faenza, alla quale la mamma ha salvato la vita nel novembre 2011, rimuovendo un corpo estraneo alimentare dalle sue prime vie respiratorie, grazie alle semplici manovre illustrate nel corso!

Lunedì 30 maggio, nella Scuola Primaria di Sant'Antonio, in Via San Rocco, gli operatori medico/infermieristici del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Pio di Vasto, dalle ore 15, intratterranno il personale scolastico dei comprensivi 1 e 2, le famiglie degli alunni e tutti gli interessati, sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico. In pratica ed in parole semplici, cosa si può fare se un bambino ha un briciolino di pastina o un gocciolino di acqua che gli va di traverso e rischia di soffocarlo? Ci sono tecniche manuali che aiutano ad espellere i corpi estranei da laringe/trachea,consentendo ai malcapitati di non perdere le funzioni vitali. Anzi, queste tecniche sono facilmente insegnabili e permettono anche agli adulti di liberarsi da bocconi scomodi. Il generoso contributo di lavoro dei medici ed infermieri si sta rivelando prezioso per la serenità delle famiglie.

Noi, Lions sansalvesi li ringraziamo calorosamente per il loro impegno umanitario.

Ufficio Stampa Lions Club San Salvo