Da Firenze a Faenza di corsa, partendo di pomeriggio e arrivando al mattino successivo. È la 100 km. del Passatore, manifestazione giunta alla 44ª edizione e che prenderà il via oggi pomeriggio alle 15 da via de' Calzaiuoli. Si parte oggi pomeriggio, alle 15, dal capoluogo toscano per arrivare, domani mattina, a Faenza, dopo aver percorso tratti di strada durissimi attraversando l'appennino. L'edizione 2016, denominata "Le vie del Sangiovese", assegnerà i titoli nazionali assoluti e master Fidal 2016 della specialità 100 chilometri su strada. La storica corsa si snoda attraverso le bellezze del territorio toscano passando per il passo della Colla ed i comuni di Fiesole, Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella per terminare a Faenza in piazza del Popolo alle ore 11 (per i migiliori) di domenica 29 maggio.

E, tra i 2795 al via ci saranno anche due amici che si sono fatti un regalo per i loro 50 anni: si tratta di Fabio Zara, pettorale numero 1111, della Podistica Vasto, e Pasqualino Onofrillo, numero 1101, della Podistica San Salvo. I due podisti hanno affrontato lunghi allenamenti per essere pronti a questa gara difficile dal punto di vista fisico e mentale. Correre per tante ore, affrontando salite e discese, confrontandosi con cambi di temperatura e con la corsa notturna, non è impresa da tutti. Ma Zara e Onofrillo hanno deciso di condivdere questa emozione e daranno il massimo per arrivare al traguardo.

"Alla vigilia della gara - commenta Antonia Falasca, presidente della Podistica Vasto - voglio fare a nome mio e della società l'in bocca al lupo ai due atleti ed in particolare al nostro Fabio. Facciamo tutti il tifo per lui perchè se riuscisse ad arrivare al traguardo sarebbe il primo atleta della Podistica Vasto ad ottenere questo risultato".