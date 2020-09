Tifo da stadio ieri sera al Politeama Ruzzi. E' stata un successo la presentazione di Vastese Calcio la Rinascita, il documentario di Silvio Laccetti sulla cavalcata che, al termine della stagione calcistica 2015-2016, ha riportato la squadra biancorossa nel calcio nazionale.

Ieri, alle 21,30, il colpo d'occhio del vecchio teatro di corso Italia assomigliava a quello dei tempi migliori del calcio vastese: centinaia di persone, entusiasmo alle stelle, la galleria trasformata in una seconda curva D'Avalos.

Serata introdotta da Michele Cappa e Lorenzo Valleriani, telecronista di Rete 8 che ha consegnato alla società biancorossa una targa; poi subito la visione del filmato che, tra immagini suggestive e interviste ai protagonisti, ripercorre tutte le tappe di una stagione partita a fari spenti, poi divenuta trionfale e, infine, conclusasi con una vittoria al fotofinish nell'ultima, decisiva trasferta in Val di Sangro, dove la torcida biancorossa ha invaso il prato verde per festeggiare il ritorno in serie D.

Immagini, foto e il racconto dei personaggi: dal presidente Franco Bolami a Pino Travaglini, da sempre artefice delle rinascite del calcio vastese, mister Gianluca Colavitto, Carlo Della Penna, che ha raccontato come sono nate la squadra e la scelta del tecnico; e poi Nando Giuliano, protagonista di tante stagioni calcistiche biancorosse, il giovane portiere Lorenzo Cattafesta, le lacrime di gioia di Franco Nardecchia, il segretario che ha supportato la squadra in tutte le imprese dell'ultimo quarto di secolo, a partire dalla storica promozione in C del 1990, di cui Laccetti ha recuperato alcune immagini, inserendole nella parte iniziale del video. E i tifosi: è tornato il bagno di folla. Il popolo dell'Aragona.