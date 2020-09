Lib(e)ri sulla strada della fantasia. È il titolo scelto per la giornata di chiusura del progetto Il maggio dei libri al Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo. Una mattinata di festa per i bambini che si sono cimentati in diverse discipline proposte dalle tante associazioni coinvolte per chiudere il mese di iniziative dedicate alla lettura. Così, questa mattina, gli spazi verdi attorno al Centro Culturale hanno ospitato il gruppo dei lettori volontari, con Claudia Gattella, Francesca Tammarazio, Raffaella Zaccagna, Vittoria Scopa e Francesca Berchicci. Poi la pet therapy, con Miriam Abate, il laboratorio "I colori della terra" del gruppo Hope, formato dagli ospiti del centro di accoglienza per immigrati "Il casolare" di Carunchio e coordinati da Valentina Di Petta. Poi il laboratori di percussioni con Marika Muggioni, Andrea Sabatini e Diego Stinziani, la libreria Mondadori di Vasto, la cartolibreria La Coccinella di San Salvo, il truccabimbi di Veronica Telese, il clown Massimiliano Santella, gli origami di Marisa D'Uva e l'arteterapia di Roberta Mininni. La protezione civile Valtrigno di San Salvo ha garantito assistenza durante tutta la manifestazione.

Ma le attività legate alla lettura non terminano con questo mese di maggio. Questa mattina, infatti, è stato inaugurato ufficialmente il progetto Caravanserraglio, che la Akon (gestore del Centro Culturale) ha progettato e realizzato insieme a Civico Zero, con Pierluigi Ortolano e Davide Pitetti. Un camper decorato da Davide Scutece [GUARDA] e allestito ad hoc per divenire uno spazio culturale itinerante. Un progetto che ha trovato condivisione nell'amministrazione comunale sansalvese oggi rappresentata dagli assessori Giovanni Artese e Maria Travaglini e anche dal sindaco Tiziana Magnacca, arrivata al Centro Culturale Aldo Moro con il piccolo Pier Luca Beniamino, alla sua prima "uscita pubblica" dopo la nascita.

Nel video le interviste a Pierluigi Ortolano e Davide Pitetti (Civico Zero), all'assessore Giovanni Artese, a Licia Zulli (Akon - Centro Aldo Moro) e al responsabile del settore cultura del Comune di San Salvo, Angelo Pagano.