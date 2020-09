San Salvo piange la scomparsa di Luciano Antonini. Il 40enne di San Salvo non ce l'ha fatta, è deceduto nel pomeriggio di oggi, 13 giorni dopo la caduta in modo avvenuta in contrada Ributtini, sulla strada che dalla città porta a Montalfano [LEGGI]. Le sue condizioni erano parse subito gravi tanto da essere trasportato in elicottero nell'ospedale di San Giovanni Rotondo.

Con il trascorrere dei giorni, si era registrato un lieve miglioramento, era stato sottoposto anche a un delicato intervento ed era tenuto in coma farmacologico. Oggi le sue condizioni si sono aggravate. Luciano Antonini era molto conosciuto in città per la sua attività di gommista e la sua passione per i cavalli che lo vedeva impegnato in diverse iniziative e manifestazioni benefiche e di solidarietà. Antonini lascia la moglie e due figli.

I funerali si svolgeranno lunedì 30 maggio alle ore 16, presso la chiesa di San Giuseppe. Da oggi pomeriggio alle 16, veglia funebre presso la sala parrocchiale di via Trignina.