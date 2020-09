Una serata di musica e parole per la narrazione di un’idea di Vasto intesa come comunità e come città rappresentata da un sindaco giovane come Francesco Menna. Questo il senso dell’evento “...quelli che... stanno con Francesco”, che si terrà questa sera, sabato 28 maggio, a partire dalle ore 19 in piazza Lucio Valerio Pudente.

"Vi aspetto davanti a Palazzo d’Avalos per conoscerci meglio e per passare una serata in compagnia della buona musica e delle nostre idee - spiega Menna - Difatti non sarò solo io a parlare, ma ascolterò anche voi, le vostre ‘parole d’ordine’ per la Vasto del futuro.

"Abbiamo un occhio particolare alle necessità dei giovani, ma presterò attenzione all’esigenza di tutte le fasce della popolazione perché vogliamo ascoltare tutti: questo è il senso della coalizione #vastoinsieme", fa notare poi.

A creare la giusta atmosfera ci sarà il jazz dei “Serena Massimini Quintet” e, a seguire, le note delle canzoni di Fabrizio De Andrè interpretate dai suoi musicisti: Giorgio Cordini (chitarra), Mario Arcari (oboe) e Joe Damiani (batteria).

“Vasto non deve tornare la Vasto del passato. Vasto deve rinnovare Vasto guardando al futuro”, conclude Menna.