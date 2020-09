"Finalmente sale il clima di questa stanca campagna elettorale! C'è voluta una provocazione forte su di un tema caro ai tanti giovani vastesi ed agli operatori commerciali: Notte bianca, Notte rosa. Questa città addormentata, inviluppata nella pigrizia di un'amministrazione che ha fatto della burocrazia il proprio emblema aveva bisogno di una scossa. E gliela abbiamo data". Massimo Desiati, candidato sindaco del centrodestra, torna a parlare della questione che da ieri sta monopolizzando il dibattito politico: gli eventi estivi.

"L'estate vastese si va lentamente addormentando? I centri vicini offrono molto di più in termini di eventi e divertimento? Il cartellone estivo, sempre ritardatario, non soddisfa nessuno? Purtroppo, gli eventi dell'estate 2016 non potremo gestirli noi ma iniziamo a programmare la vera Vasto turistica.

Saranno tante notti d'estate, piene di suggestione e di eventi, le uniche in Italia.

Come? Invito tutti a partecipare al comizio di domenica prossima, ore 19, piazza Rodi di Vasto Marina".