Ancora una volta è il passare del tempo il tema principale del nuovo brano dei Le Choix. Il brivido del tempo è una canzone che vuole "rimarcare e raccontare di nuovo tutti i passaggi esistenziali che delineano forma e contenuto della nostra vita, fino a descriverne i più profondi meandri, i suoi misteri, i suoi dubbi e le umane insicurezze, che volta per volta vengono a trovarci per poi obbligatoriamente ridimensionare la realtà presente.

L’ossessione e l’esigenza di fermare i secondi che passano inesorabili, chiudere gli occhi, respirare, come a voler attendere in qualche modo la forza e la consapevolezza di poter ricominciare a correre e lottare, verso la successiva vittoria o sconfitta che essa sia.. Senza mai perdere la voglia e il desiderio, di sentire su se stessi Il brivido del tempo.

Questo nuovo brano della band vastese è stato prodotto dalla Galli Record dopo la vittoria del concorso musicale On Stage della scorsa estate a San Salvo Marina. "Per questo vogliamo ringraziare il direttore artistico della manifestazione, Fabio Kay Gaspari, e il comune di San Salvo per l'organizzazione dell'evento", spiegano Neri & co.

C'è anche il videoclip del brano, da ieri uscito su youtube, per la regia di Federico Galli e girato nella suggestiva zona di Punta Penna.

Il brano è stato registrato e mixato negli studi della Galli Records ed è stato suonato da:

Fabio Neri - voce

Fabrizio Marchesani - chitarra

Francesco Raimondi - chitarra

Domenico Schiavone - basso

Alessio Pascucci - batteria

Il brano su iTunes [CLICCA QUI]