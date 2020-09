Importare a Vasto "il modello Ibiza". Edmondo Laudazi spiega a Zonalocale.it come organizzerà gli eventi estivi se diventerà sindaco. A otto giorni dall'apertura dei seggi, il dibattito politico si focalizza sempre di più sul turismo e sul divertimento, temi cari ai giovani, una fetta consistente dell'elettorato di una città in cui l'età media è di 43 anni. Una questione, quella dello svago e dell'intrattenimento, che da anni, specie sui social network, fa discutere e coinvolge non solo gli under 40.

Secondo il leader del polo civico composto da Il Nuovo Faro e Rinascita Vastese, le parole d'ordine sono "rinnovare e regolare con efficacia. Il mio obiettivo - spiega Laudazi - è riprodurre a Vasto il modello Ibiza: nel periodo estivo, manifestazioni per i giovani tutti i giorni, non solo due notti all'anno. Confermerò la Notte Bianca e la Notte Rosa, rinnovandole affinché siano eventi in grado di creare turismo senza togliere la serenità ai residenti".