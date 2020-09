Si terrà questa sera, dalle 21:30 in poi al Politeama Ruzzi di Vasto, la proiezione del documentario di Silvio Laccetti ‘Vastese Calcio la Rinascita’. Una serata organizzata dalla società del presidente Franco Bolami per far rivivere a tutti i tifosi biancorossi, le tappe fondamentali di questa stagione vincente che ha permesso a questa realtà di tornare in serie D. Durante la serata sarà possibile portarsi a casa il dvd del documentario con un offerta a partire da cinque euro ed in regalo verrà dato anche il calendario della Vastese.

Prodotto e diretto dal giovane giornalista vastese, il documentario è diviso in sei capitoli e, attraverso le immagini raccolte durante tutta la stagione, racconta delle varie fasi di quest’annata vincente a partire dal passaggio del testimone alla cordata ‘Nuova Pro Vasto 2016’, sino alla gioia vissuta al Montemarcone di Atessa. Il tutto con l’ausilio del commento di alcuni dei protagonisti di questa ‘Rinascita’. Il lavoro di un anno di documentazione racchiuso in sessanta minuti- durata effettiva del film documentario. Questa sera, a differenza di quanto accade in altre circostanze, le prime sei file del Politeama Ruzzi saranno riservate ai tifosi biancorossi, iniziativa voluta dallo stesso Laccetti- ed appoggiata anche dal responsabile Marketing della Vastese, Michele Cappa. Sicuramente sarà una serata ricca di emozioni ad un mese di distanza dalla vittoria del campionato dei biancorossi.

Vastese Calcio la Rinascita- Una città malata per il calcio che ha dovuto assistere al fallimento e alla ripartenza dalla Promozione della propria squadra. Anni difficili e anonimi, fino alla Rinascita. Un documentario che racconta di una stagione in Eccellenza difficile, emozionante, terminata a lieto fine con il ritorno in serie D. Immagini inedite mai pubblicate di un’annata che ha ridato entusiasmo e passione ad una realtà storica della città di Vasto. ‘Vastese Calcio la Rinascita’ ripercorre le tappe fondamentali della stagione appena conclusa attraverso il racconto dei protagonisti di questa cavalcata. Il racconto, diviso in sei capitoli, focalizza l’attenzione su quello che è stato l’elemento più importante: il calore della Curva d’Avalos.