E' ancora giallo sull'identità del rapinatore con la mazza da baseball. La polizia indaga per scovare l'autore del tentativo di rapina della scorsa settimana all'Hotel Lido di Vasto Marina. Gli agenti del vice questore Alessandro Di Blasio hanno acquisito le immagini della videosorveglianza dell'albergo, ma le riprese non sarebbero decisive per l'identificazione del responsabile, che "non ha pronunciato frasi di senso compiuto, limitandosi a ripetere più volte: 'Soldi! Soldi!'. Questo ci porta a sospettare che possa essere uno straniero".

Il raid - Ore 23 di martedì 17 maggio. Uno sconosciuto, col volto parzialmente coperto dal cappuccio di una felpa, irrompe nell'Hotel Lido passando dall'ingresso sul lato mare. In mano ha una mazza da baseball. Si rivolge alla donna che è alla reception, la madre del titolare, Marino Artese, e le intima di consegnargli immediatamente i soldi.

La donna, impaurita, si mette a urlare. Il rapinatore, temendo l'arrivo di altre persone, scappa. Ma prima si scaglia contro il centralino telefonico dell'albergo, colpendolo con una tale violenza da rompere la mazza da baseball. Anche la donna viene colpita a una mano.