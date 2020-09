Le prime note sono quelle di un gruppetto di ragazzi davanti alla cattedrale di San Giuseppe. Poi, arrivando in parata da più parti, si uniscono a loro altri giovani musicisti che eseguono l'incipit dell'Inno alla gioia. Così, sotto lo sguardo incuriosito e attento dei passanti (e dei genitori arrivati per l'occasione) si è formata una grande orchestra, con gli studenti della scuola media Salvo D'Acquisto di San Salvo e del Liceo Musicale Mattioli di Vasto a cui poi si è unito il coro del Liceo Musicale per l'esecuzione completa dell'Inno alla gioia. È stato questo l'ultimo atto della campagna "Di sicurezza...virtù", promossa da Teamservice nel mese dedicato alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Il messaggio di promozione della sicurezza sul lavoro è stato affrontato in sinergia con la redazione di Zonalocale coinvolgendo aziende del territorio:la Pilkington Italia- NSG Group di San Salvo [GUARDA IL VIDEO], la Midal Srl di Vasto [GUARDA IL VIDEO] e il Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. di Cupello [GUARDA IL VIDEO]; ad aprire il ciclo di interviste è stato, invece, Lorenzo Fantini, Giuslavorista ed Esperto delle Politiche di Prevenzione, già Dirigente (anni 2003 - 2013) della Divisione salute e sicurezza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il flash mob, concluso con il lancio di palloncini rossi in cielo, ha trovato la collaborazione delle dirigenti dei due istitui scolastici, Daniela Bianco e Maria Grazia Angelini, e il coinvolgimento dei docenti di musica, con il professor Fausto Esposito che ha diretto i musicisti e la professoressa Tania Buccini che ha diretto il coro. Lo staff di Teamservice, a conclusione dell'evento, ha consegnato anche i riconoscimenti alle aziende e alle scuole che hanno partecipato all'iniziativa nominandoli "ambasciatori della sicurezza".

Segue servizio video