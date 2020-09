"Le Notti Bianca e Rosa si configureranno come eventi rinnovati, nel segno della musica e degli spettacoli di qualità". Per Francesco Menna, vanno confermati i due eventi che le amministrazioni di centrosinistra hanno introdotto dal 2010 nel cartellone degli spettacoli della stagione balneare.

"Nel calendario delle manifestazioni estive che ho in mente - afferma il candidato sindaco del centrosinistra - troveranno posto eventi di rilievo, a partire dalle Notti Bianca e Rosa, appuntamenti di richiamo non solo per i numerosi turisti presenti in città, ma anche per tanti residenti del Vastese e della vicina riviera molisana. Le Notti Bianca e Rosa si configureranno come eventi rinnovati nel segno della musica e degli spettacoli di qualità. Saranno, dunque, appuntamenti di prestigio, di cui andare fieri nella promozione turistica della città e del suo splendido territorio. Non solo notti colorate; Vasto sarà anche la città dei festival: in particolare, il Siren Festival, che si consoliderà e diventerà un appuntamento irrinunciabile dell'estate vastese, il Vasto film festival, per il quale stiamo studiando una formula rinnovata e accattivante, in grado di suscitare in tutta Italia interesse da tradursi in presenze turistiche.

L'estate vastese sarà la stagione della novità, ma anche della tradizione, con la valorizzazione del Toson d'Oro. Il nostro sarà un turismo accessibile a tutti in una città accogliente, che sappia valorizzare idee, competenze, e risorse umane, che costituiscono il suo bene più grande. Nulla di tutto questo - sottolinea Menna - sarà possibile senza la condivisione dei consorzi, degli esercenti e delle associazioni. Insieme a loro programmeremo il calendario degli eventi, cui destineremo parte delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno".

Riaguardo alle polemiche sulle Notti Bianca e Rosa, Davide D'Alessandro (Vastoduemilasedici) nel tardo pomeriggio scrive su Facebook: "L'amministrazione Lapenna ha abolito il Carnevale, ha spento la città, ha decretato la sua decadenza. L'amministrazione Desiati non abolirà un bel niente. Ripenserà gli eventi, a cominciare dalle Notti, bianca e rosa, ispirandosi non al ventennio fascista, ma alla notte proposta da Veltroni a Roma".