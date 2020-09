Ripartire dai fiori per ottenere nella cittadinanza un maggior rispetto e impegno quotidiano nei confronti del decoro urbano. Con questo spirito è nato il progetto "Gissi paese in fiore", giunto alla seconda edizione, sposato dall'amministrazione comunale e non solo. L'idea è del professore Domenico Marisi che con l'abbellimento floreale delle abitazioni e degli spazi comunali vuol incentivare la cittadinanza attiva.

L'amministrazione comunale è sponsor della manifestazione e ha colto l'occasione per partecipare al concorso nazionale "Comuni fioriti 2016": suddiviso in categorie e settori, il concorso premia i Comuni vincitori con riconoscimenti di diversa entità in fiori e piante per riqualificare gli spazi urbani. Per quanto riguarda il concorso paesano, la premiazione avverrà in estate. Una giuria mista (locali e non) controllerà il lavoro dei partecipanti e la corretta crescita delle piante messe a dimora.

IL LAVORO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - Tra i partecipanti al progetto c'è anche la scuola dell’Infanzia Paritaria Comunale. I bambini insieme alle maestre hanno donato un nuovo aspetto al parco comunale (nelle foto di Davide Nanni Cerulli), utilizzando diversi materiali da riciclo (cassette della frutta, bancali, multistrato), grazie anche alla collaborazione di volontari.

"Ogni bambino – spiegano dalla scuola – si è sentito protagonista piantando un fiore a terra. Lo scopo è quello di sensibilizzare i più piccoli al rispetto e alla cura dell’ambiente che ci circonda oltre che a sviluppare un senso estetico. La scuola ringrazia l’amministrazione comunale per il sostegno, Domenico Marisi per l’impegno dimostrato e tutti coloro che hanno contribuito attivamente alla realizzazione del progetto".

"STIMOLO PER I CITTADINI" - Per il vicesindaco di Gissi, Carlo Gaspari, la scelta di appoggiare il progetto si inserisce in processo a più ampio raggio: "Abbiamo in programma un miglioramento generale della vivibilità e della fruibilità quotidiana degli spazi pubblici. Per questo abbiamo portato avanti il restyling del centro cittadino, la valorizzazione di piazza Sturzo, la realizzazione di un parco giochi a Pianospedale e la piantumazione programmata di nuovi alberi presso la pineta di Santa Lucia".

La conservazione del patrimonio non può non passare per una maggiore presa di coscienza da parte dei cittadini. Su questo fronte il vicesindaco precisa: "Vogliamo coinvolgere le associazioni culturali cittadine, le scuole di ogni ordine e grado e i privati cittadini con iniziative destinate all’abbellimento floreale dei giardini pubblici e delle facciate degli edifici privati con la messa a dimora di fiori e piante (annuali e stagionali) e con la valorizzazione delle pietre naturali di gesso che danno il nome al paese. Partecipiamo a Comuni fioriti 2016 con la speranza che possa stimolare la cittadinanza alla cura, al rispetto e al decoro del proprio paese".