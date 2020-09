Non si poteva avviare prima o rinviare a dopo l'estate lo start-up della raccolta differenziata a Vasto Marina? A chiederlo all'amministrazione comunale è l'architetto Francescopaolo D'Adamo, candidato alla carica di consigliere comunale nella lista civica Rinascita Vastese, che sostiene Edmondo Laudazi.

"E' iniziata - scrive D'Adamo sul suo blog - la consegna dei contenitori necessari per la raccolta differenziata a Vasto Marina.

(tutti pronti col secchiello)

Io sono uno che crede nello smaltimento differenziato dei rifiuti e soprattutto nel riutilizzo di questi. Non butto via mai nulla se proprio non è necessario.

Mi chiedo però: è questo il metodo di raccolta e smaltimento rifiuti più idoneo in un luogo come Vasto?

Nonostante abbia seguito molte lezioni sull'argomento, ancora non so darmi una risposta esaustiva. Sono sicuro invece che iniziare la raccolta differenziata alla Marina proprio in prossimità della stagione estiva alle porte, creerà molta confusione e molti disagi.

Io posseggo un bilocale di 25 mq, in una palazzina di 12 appartamenti. Ho ricevuto il kit di bidoni (ho preso anche quelli per mio fratello) perchè mi trovavo occasionalmente in quella casa. Tutti coloro che non sono presenti in loco (e non hanno un fratello a disposizione), dovranno recarsi a ritirare questi oggetti presso gli uffici preposti.

Tanto per dirne una, immagino una famiglia che viene a passare il fine settimana a Vasto Marina e che non trova più i bidoni in strada. Vedremo come si risolverà questo problema. Inoltre, come ho detto sopra, la palazzina dove ho il piccolo bilocale è formato da 12 appartamenti, il che significa 12 bidoni ogni giorno davanti all'ingresso. Non oso pensare quali profumi raggiungeranno l'olfatto di chi abita ai piani bassi tuttavia mi chiedo se i pedoni non troveranno intralcio e fastidio a camminare sui marciapiedi occupati da questi oggetti. E poi i vandali .... (non mi dilungo).

'I condomini riceveranno adeguati bidoni' mi diranno. Rispondo: siamo anche noi un condominio, perchè mi avete recapitato il kit per me e per mio fratello?

La domanda vera è: non si poteva iniziare prima (o rinviare a dopo l'estate) questa operazione?".