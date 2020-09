Stop alle attuali Notti Bianca e Rosa, che a Vasto “sono diventate una provincialissima occasione di sballo e malcostume. Le notti estive di festa vastesi saranno più numerose e le qualificheremo con eventi di pregio musicali e culturali". Massimo Desiati, candidato sindaco del centrodestra, promette nel settore degli eventi estivi un taglio netto col recente passato. A partire dalle due nottate più lunghe: la Notte Bianca, che dal 2010 si tiene a luglio nel centro storico e la Notte Rosa delle Sirene, che dal 2011 si svolge nella prima decade di agosto a Vasto Marina.

"Aboliremo – scrive a Zonalocale.it l’ex assessore regionale al Turismo - le notti colorate... bianche, rosa o variopinte. Nacquero, nelle città turistiche, per esaltare luoghi caratteristici e beni monumentali con concerti e visite guidate. Da noi, sono diventate una provincialissima occasione di sballo e malcostume. Le sostituiremo con altro e di maggior pregio, al fine di farne messaggio culturale per giovani e famiglie, momento aggregativo per la comunità e per gli ospiti della città. Ho delle idee per far delle notti vastesi motivo di promozione del nostro territorio". Dichiarazioni su cui scoppiano polemiche. E allora Desiati precisa: "Le notti estive di festa vastesi saranno più numerose e le qualificheremo con eventi di pregio musicali e culturali".