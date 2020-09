Musica, divertimento e i piatti dei cuochi di Villa Santa Maria ieri a San Salvo per oltre cento giovani atlete impegnate nelle Finali Nazionali U14 in piazza San Vitale. La festa è stata organizzata come momento collettivo di svago per le squadre che stanno lasciando San Salvo dopo la prima fase e quelle in arrivo. In piazza, dopo un breve intervento istituzionale con gli assessori Angiolino Chiacchia, Giovanni Artese e Oliviero Faienza, le giovani hanno degustato i piatti tipici della tradizione abruzzese; il divertimento è continuato con la musica della band dei Marron Glaces.

"È una manifestazione importante anche come ricaduta turistica – ha detto il presidente Fipav Abruzzo Fabio Di Camillo – Vogliamo che chi è venuto a San Salvo ci torni in futuro".

Tra le squadre partecipanti, alcune hanno affrontato lunghi viaggi come quelle di Aosta e di Bolzano. Per le ragazze anche un impatto con una realtà diversa e la visita alle bellezze locali e al lungomare sansalvese.

Il torneo oggi va avanti con le gare del pomeriggio negli impianti di Vasto, San Salvo e Cupello. Domenica prossima è prevista la finale a Vasto.