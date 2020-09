Il 25 maggio le classi terze, quarte e quinte delle Scuole Primarie di Gissi, Casalanguida, Carpineto Sinello e San Buono si sono ritrovate, in occasione della settimana dello sport, al campetto della sede centrale dell’Istituto Omnicomprensivo di Gissi per i giochi di fine anno scolastico a conclusione del progetto “Sport di classe”, promosso e realizzato dal MIUR e dal CONI per l’anno scolastico 2015-2016.

All’apertura della manifestazione, dopo il saluto della dirigente scolastica, Aida Marrone, gli alunni, anche con canti a tema, hanno dato prova di quanto svolto durante l’anno scolastico. L’attività, strutturata a squadre, ha permesso ai 119 bambini, di sperimentare giochi inerenti allo sviluppo generale della motricità. Sotto l’occhio attento dei tutor nominati dal Coni, Anthea, Enrica e Francesco, e degli insegnanti, le classi si sono confrontate sulle cinque postazioni predisposte, dando vita a delle divertenti mini gare.

È stata una mattinata dedicata ad una sana attività motoria all’aria aperta, finalizzata allo star bene con se stessi e con gli altri. Uno sport non finalizzato all’agonismo e alla competizione ma orientato al recupero e al potenziamento delle abilità di ogni alunno e all’acquisizione di corretti stili di vita attraverso la condivisione dei valori positivi dello sport.

La Redazione della scuola