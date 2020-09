Sono stati consegnati questa mattina i riconoscimenti agli uomini della Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio. L'occasione è stata la festa della Polizia, celebrata nell'auditorium del Rettorato dell'Università D'Annunzio di Chieti alla presenza del Questore Vincenzo Feltrinelli e delle autorità civili e militari.

Per operazioni svolte quando era alla guida del Commissariato di Vasto ha ricevuto il riconoscimento della lode il primo dirigente Cesare Ciammaichella. Con lui hanno ricevuto la lode anche l'assistente capo Angelo Di Pardo e l'assistente capo Antonio Scarlato. Scarlato ha ricevuto anche un encomio per altra operazione di servizio. Riconoscimento anche per Vincenzo Capriati, in servizio presso la sottosezione autostradale Vasto Sud.

La festa della Polizia a Modena. Nelle celebrazioni che si sono svolte questa mattina a Modena c'è stato anche un vastese tra i premiati. Si tratta dell'agente scelto Simone Palladinetti, che svolge servizio sulle volanti e in più occasioni si è distinto in operazioni di particolare complessità. A lui sono stati consegnati due encomi per altrettanti interventi brillantemente portati a termine nel territorio modenese.