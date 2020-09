È morto oggi a Bergamo, dove era ricoverato presso la clinica Palazzolo, il cardinale Loris Francesco Capovilla. Nato a Pontelongo, in provincia di Padova, era stato ordinato sacerdote il 23 maggio 1940. Per dieci anni, dal 15 marzo 1953 al 3 giugno 1963, è stato segretario particolare di Angelo Giuseppe Roncalli, prima quando questi era patriarca di Venezia e poi durante il papato di Giovanni XXIII. Nel 2014, per nomina di Papa Francesco, era stato nominato cardinale, ricevendo la berretta rossa a Sotto il Monte, paese d'origine di Roncalli, dove Capovilla viveva dal 1988.

Dal 1967 al 1971 aveva guidato la diocesi di Chieti e Vasto, dove è ancora oggi ricordato con tanto affetto. Monsignor Bruno Forte, suo attuale successore alla guida della diocesi di Chieti-Vasto, aveva uno stretto legame con Capovilla. Era stato presente alla consegna della berretta rossa da cardinale e gli aveva inviato un messaggio video in occasione dei suoi 100 anni.