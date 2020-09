Si concluderà domani, venerdì 27 maggio alle 18, nel centro storico di Vasto, il mese di iniziative dedicate alla promozione della sicurezza sul lavoro. In piazza L.V.Pudente andrà in scena un flash mob musicale organizzato dalla Teamservice Srl in collaborazione con l’Istituto Comprensivo N. 1 “Salvo D’Acquisto” di San Salvo, dirigente scolastico Daniela Bianco, e il Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto - Liceo Musicale, dirigente scolastico Maria Grazia Angelini. A dirigere la giovane orchestra, in qualità di Maestro Concertatore, sarà il Prof. Fausto Esposito, Direttore del coro sarà, invece, la Prof.ssa Tania Buccini, con il coordinamento dei docenti di strumento musicale di entrambi gli istituti scolastici.

"Un’occasione per sensibilizzare e diffondere in maniera nuova e non convenzionale una maggiore consapevolezza sul tema della salute e sicurezza non solo sui luoghi di lavoro, ma anche in casa, per strada, a scuola e per promuovere l’adozione di comportamenti più sicuri e virtuosi", spiegano i promotori dell'iniziativa. In questo mese della sicurezza la redazione di Zonalocale.it ha realizzato, con il coordinamento di Teamservice, un ciclo di interviste dal titolo “Di sicurezza...virtù”, presso realtà aziendali del territorio leader nell'ambito del rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare sono state coinvolte la Pilkington Italia- NSG Group di San Salvo [GUARDA IL VIDEO], la Midal Srl di Vasto [GUARDA IL VIDEO] e il Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. di Cupello [GUARDA IL VIDEO]; ad aprire il ciclo di interviste è stato, invece, Lorenzo Fantini Giuslavorista ed Esperto delle Politiche di Prevenzione, già Dirigente (anni 2003 - 2013) della Divisione salute e sicurezza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. L’iniziativa della Teamservice Srl si colloca nell’ambito del Road Show Italia Loves Sicurezza, organizzato dalla Fondazione LHS – Leadership in Healt e Safety – con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza dei fattori che minacciano salute e sicurezza e per promuovere l’adozione di buone prassi in grado di ridurre le circa 1.000 morti all’anno dovute a incidenti sul lavoro riconducibili, principalmente, a comportamenti errati.

Italia loves Sicurezza 2016 è stato presente in oltre 50 città italiane con un calendario che ha previsto più di 80 eventi tra i quali laboratori didattici per bambini, spettacoli teatrali, workshop, mass training di rianimazione pediatrica e di massaggio da ufficio per promuovere il benessere sui luoghi di lavoro. Una copertura territoriale molto ampia, resa possibile grazie alla sinergia di oltre 80 ambasciatori della sicurezza che hanno organizzato un evento nella propria città, con l’obiettivo di parlare di sicurezza in modo nuovo. Diffusione di una nuova cultura della sicurezza che deve partire, quindi, dalle nuove generazioni, “virtuose” come gli oltre 100 giovani musicisti che testimonieranno, con la loro presenza e il loro impegno, e la loro musica, l’amore per la sicurezza!

Maestro Concertatore: Prof. Fausto Esposito

Direttore del Coro: Prof.ssa Tania Buccini

Docenti di strumento musicale

Istituto Comprensivo N. 1 “Salvo D’Acquisto” di San Salvo

Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto - Liceo Musicale

Sponsor della Manifestazione: Todis Vasto, Corso Giuseppe Mazzini.